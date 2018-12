Raquel Argandoña por su hija: "Es una chica súper responsable. Será una profesional destacada"

10:32 Tanto la panelista de Bienvenidos como Hernán Calderón padre, chochearon con la distinción de la influencer en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. "Estamos frente a una joven que no reprobó nunca, en los cinco años que estudió derecho", indicó el abogado.

Raquel Argandoña y Hernán Calderón padre están chochos con la distinción que recibió su hija influencer por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde integró el listado de los 50 ex alumnos más destacados.

“Estoy feliz, feliz, para mí es motivo de orgullo lo de la Kel, y según mi opinión, en la mejor universidad del país”, señaló la panelista de Bienvenidos a La Cuarta

Argandoña añadió que pese al actual trabajo de Kel como embajadora de diversas marcas, la ve trabajando en un futuro no muy lejano como abogada: "Es una chica súper responsable. Será una profesional destacada".

En tanto, Calderón destacó el compromiso de su hija en los estudios. “Estamos frente a una joven que no reprobó nunca, en los cinco años que estudió derecho. Y como padre estoy muy orgulloso de ella y sus distinciones. Creo que Kel es referente para los jóvenes”.

Consultados ambos por las constantes críticas que la influencer recibe en redes sociales, Argandoña señaló que en Chile "hay mucho chaqueteo y envidia" y que Kel se esforzó como universitaria. "No saben que ella estudió durante un año para poder dar su examen de grado, que encima aprobó con un 6".

Finalmente, Hernán confesó que no tiene ninguna duda sobre su hija que se desempeñará como abogada. "Que hoy realice otras cosas relacionadas a su trabajo como influencer, que es un trabajo real, no significa que no vaya a ser una profesional de las leyes destacada, estoy seguro de eso”, finalizó.