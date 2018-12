Mujer aseguró haber visto más de un centenar de imágenes de supuestas orgías del Temucano

Una mujer que fue identificada como "Isabel" relató al matinal La Mañana de Chilevisión, que pudo ver más de un 100 fotografías de las supuestas orgías que eran organizadas por la secta del folclorista "Tito Fernández", "El Temucano".

Isabel dijo que trabajaba en un minimarket y que sus jefes, pertenecían a la agrupación que lideraba el cantautor. Según consignó Glamorama , la mujer inició su relato señalando que "Un día a él (su jefe) se le quedó una cartuchera en el minimarket, y yo andaba buscando un cd para escuchar música. Tenía un computador donde podía registrar todo lo que iba vendiendo, y empiezo a poner el cd. Eran programas de Word, de Excel, y de repente me encuentro con uno (carpeta) que decía ‘fotos’".

"Jamás pensé que en ese cd iba a salir ese tipo de fotos. Pongo el cd y fue súper fuerte y sorprendente lo que vi. Había muchas fotos, muchas, videos entre medio, y fue súper chocante para mí, que trabaja con ellos y compartía mi vida diaria con ellos. Fue súper chocante el ver ese tipo de fotos" dijo.

La mujer entrevistada por el matinal de Chilevisión sostuvo que las imágenes eran "fotografías donde él (Tito Fernández) estaba teniendo sexo con distintas mujeres y entre esas mujeres, quien entonces era mi jefa… Como en dos o tres estaba con su cuerpo desnudo, pero siempre estaba con algo blanco hacia arriba". "En algunas salía con muchas personas. Siempre habían más mujeres que hombre. Si tú me preguntas, eran orgías, en realidad. Fue súper impactante ver las fotos, habré visto más de 100 fotos", añadió.

"Cuando vi las fotos, me impresionó más cuando vi a don Tito Fernández con mi patrona directamente. Y me llamó la atención porque había mucha gente en la fotografía. Y eran explícitas, eran fotografías explícitas del acto sexual", añadió.

Isabel también dijo que en las imágenes aparecían otros dos folcloristas, cuyos nombres aseguró no recordar y, planteó que el haber visto las fotos le trajo una serie de problemas a nivel laboral y personal.

"A los tres, cuatro días después, llega mi jefe y me increpa directamente. Me dice que yo había ocupado el computador y que había un registro que había visto las fotos y que eso iba a traer consecuencias" aseguró la mujer, quien también sostuvo que "recibí acoso por parte de los dos. No fue un acoso laboral. Fue acoso sexual. De estar parada ahí y tener más de un metro para poder pasar detrás mío, él pasaba y me rozaba. Comentarios que no venían al caso, como con qué ropa interior andaba, de él y de ella. Ella era quien más inducía el tema, porque me explicaba qué significaba mi signo. Ella manejaba más el tema".

La mujer que entregó su testimonio además dijo que en cierta ocasión fue invitada a una de las reuniones y que incluso sus jefes le compraron una vestimenta determinada y le pagaron a alguien para que cuidara a sus hijos.

"Le pagaron a una amiga mía para que se quedara con los niños, y yo salí, salí como ellos me pidieron como tenía que salir, con la vestimenta que ellos me pidieron. Ellos me la compraron… Y salí. Me acuerdo que voy llegando al negocio. Me acuerdo que él estaba ocupado. Miro hacia adentro y me dio terror. Me fui a la casa. Fui a buscar a mis hijos y me fui donde mi mamá", añadió.