Actor de "Patito feo" acusado de violación se defendió: "Es una locura, nunca sucedió eso"

El actor argentino, Juan Darthés, se defendió luego que su ex colega en la serie "Patito feo", la actriz Thelma Fardín, lo acusara de violación.

"No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias FernandBurlando por escucharme", tuiteó haciendo referencia a su abogado, Fernando Burlando.

La joven presentó una denuncia penal en Nicaragua contra el actor por presuntamente haberla violado en un cuarto de hotel de ese país en 2009. Entonces, ella tenía 16 años y el actor 45.

"Comenzó a besarme el cuello, le dije que no. Me dijo que lo tocara, 'mira cómo me ponés', haciéndome sentir su erección. Me tiró a la cama, me bajó el pantalón y me empezó a practicar sexo oral. Yo le dije que no, que tus hijos tienen mi edad. No le importó. Se subió arriba mío y me penetró", relató la joven, hoy de 25 años.

Fardín estuvo acompañada ayer por compañeras del colectivo Actrices Argentinas y hoy las redes sociales la apoyaron bajo la etiqueta #Mirácómonosponemos.