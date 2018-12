[VIDEO] Patricia Maldonado: "Este ha sido un año de mierda"

La panelista de "Mucho Gusto", Patricia Maldonado, hizo un balance del complicado año que ha vivido, el que estuvo marcado por la enfermedad de su esposo y por las polémicas que la han enfrentado con los actores de las teleseries de Mega.

En medio de un diálogo con los integrantes del matinal, la cantante confesó que estos 12 meses han sido difíciles y que en un momento sintió "miedo" ante lo que le ocurría.

"Si tú me dices hoy día si tengo pena, sí tengo pena. Pero más que pena, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, pero mucho miedo. Este miedo ya lo sentí antes. Sentí mucho miedo con todo lo que nos ha pasado. Tengo miedo hoy día, tengo mucho, mucho miedo. Tengo mucha fe. Tengo tristeza. Tengo inseguridad. Eso es verdad. Yo no lo voy a negar. Tengo la esperanza de que todo va a salir bien, así como han salido otras cosas bien también", expresó.

Maldonado afirmó que "este ha sido un año de mierda, un año de mierda. En la salud ha sido un año de mierda. En lo demás no me puedo quejar. Tengo a mis hijos bien, sanos, mis nietos están bien, perfectos, corren por la casa, son niños normales. En el trabajo no tengo ningún problema. Pertenezco a un canal que me ha brindado todo el cariño. Pero en la salud ha sido un desastre".

La animadora reconoció que muchas de las cosas que le pasaron durante este año le "movieron el piso", aunque aseguró que nunca ha pensado en el retiro ya que "yo no nací para no trabajar".

Al final de sus declaraciones, Maldonado recibió el abrazo de todos sus compañeros del panel.