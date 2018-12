Paty López sobre Herval Abreu: "No es un crimen ser un acosador, son malos hábitos"

11:46 "No me gusta demonizar a las personas que hacen algo malo… Siempre se puede pedir disculpas y que vuelva a ser el tremendo director que fue", dijo la actriz.

La actriz Patricia López se refirió a las denuncias de acoso y abuso sexual contra el director Herval Abreu.

"No es un crimen ser un acosador, son malos hábitos, son de repente quizás un trastorno y no me gusta como demonizar a las personas que hacen algo malo… Espero que se solucione, siempre se puede pedir disculpas y que vuelva a ser el tremendo director que fue", dijo en el programa "No culpes a la noche" de TVN.

López dijo que cuando supo de las denuncias "fue fuerte, fue positivo que las actrices comenzaran a hablar, porque es un tema que es real".

En ese sentido, confesó que sufrió de acoso en el mundo televisivo y en otros ámbitos.

"Yo creo que no hay una mujer en el mundo que diga que en alguna medida no ha recibido acoso", sostuvo.

“Fue en el ámbito televisivo, pero yo nunca me atreví a hablarlo, y nunca tampoco lo voy a hacer, porque detesto la cacería de brujas respecto a este tema. Sí creo que hay que plantearlo como un tema, revisarnos, ordenarnos y unirnos", agregó.