Claudia Schmitd publicó nuevos mensajes con Mariela Sotomayor: "Tú me prestaste plata y te la devolví"

17:09 La panelista de "Intrusos" mostró una conversación completa de WhatsApp con su ex compañera, donde se sacaron varios temas y amenazas por "un gran secreto".

La polémica por la salida de la periodista Mariela Sotomayor del programa "Intrusos" continúa, ya que la panelista Claudia Schmitd mostró una conversación completa que tuvo con su ex compañera a través de Instagram.

Ayer la uruguaya había publicado un primer pantallazo donde acusaba "amenazas" por parte de la ex "Primer Plano", donde incluso hablaba de "un gran secreto" que tendría la rubia.

Durante las últimas horas Schmitd filtó nuevos mensajes, en los que ambas sacaron otros temas pendientes entre ellas.

"Tú empezaste. Cuando trabajaba con ustedes no me dejaban hablar, y ahora empiezan el programa hablando de mí. Tú me prestaste plata hace cinco años y te la devolví", escribió Sotomayor.

Ante esto la uruguaya le respondió: "Te pasaste de mentirosa".

Mariela saldrá oficialmente del programa a fines de este mes. Desde el espacio farandulero explicaron que se trató de una reducción de panel por la situación de la industria televisiva.