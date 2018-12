Actor de "Patito feo" acusado de violación: "Ella se me insinuó"

El actor argentino Juan Darthés (54), conocido por su participación en la teleserie "Patito feo", reiteró su rechazo a la denuncia en su contra por violación, la presentada por su ex compañera de elenco, Thelma Fardin (26).

En una entrevista al canal A24, Darthés negó la acusación presentada por la actriz, quien aseguró que él fue la persona que abusó de ella durante una gira del programa en Nicaragua.

El actor afirmó que estaba "muerto, indignado y con una bronca increíble" por la acusación, que fue respaldada por el colectivo Actrices Argentinas.

"No te puedo explicar la noche que pasé. Todo lo que se estaba diciendo, cuándo vi la denuncia... Tuve pensamientos muy oscuros, dije ya está, yo estoy muerto. Quiero que la gente sepa que estoy muerto. Dos veces no me pueden matar. Lo único que me interesa a mi es decir mi verdad. Yo nunca violé a nadie, ni nunca acosé a nadie", expresó.

Por los hechos que le imputaron, Darthes afirmó que "la versión de Thelma no sé, ella sabrá. Ella golpeó la puerta de mi habitación porque quería cambiar una tarjeta, yo la saqué de la pieza. Le dije 'qué te pasa, vos tenés novio'. Fui yo el que le dije que mis hijos tenían la edad de ella ¿Cómo puedo hacer una cosa así? No sé qué piensa ella. No tengo idea por qué lo hace".

"No pasó nada, ella (Thelma) se me insinuó y me quiso dar un beso. Yo sé cuál es la verdad. Voy a ir a Nicaragua a mostrar las pruebas que tengo. Pasó hace nueve años. No volvimos solos en el avión, había mucha gente. Nadie vio eso que ella dice", insistió.

El actor afirmó que "la gente me condenó" y que su carrera está terminada, aunque de todas maneras irá hasta la justica para "demostrar mi inocencia".