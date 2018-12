Vasco Moulian dijo conocer el "secreto" de Claudia Schmitd mencionado por Mariela Sotomayor

El opinólogo y columnista de televisión Vasco Moulian dijo que conoce el "secreto" de Claudia Schmitd que fue mencionado por Mariela Sotomayor en un mensaje de WhatsApp.

Ayer, y en medio de la polémica por el despido de la periodista del programa "Intrusos", la uruguaya publicó un texto que su ex compañera de panel le envió por el servicio de mensajería, donde señalaba que "sé tu gran secreto de cuando llegaste a Chile, y sé quién te pagaba el arriendo".

La rubia consideró el mensaje como "una amenaza" y por lo mismo siguió filtrando más escritos, donde ambas se sacaban diversos temas, entre ellos un préstamo de dinero.

Durante la emisión de hoy del matinal "Muy Buenos Días" de TVN , Moulian se atrevió a entregar la información que maneja y reveló ese "secreto" que complicaría a Schmidt.

"Me gustaría preguntárselo a Claudia Schmitd para que me responda. Claudia, cuando tú llegaste a Chile, ¿estuviste con el pololo de Carolina de Moras? ¿Es por eso que ella terminó con él? (…) ¿El joven que te pagaba el departamento? Ese es el rumor, no tengo por qué esconder nada, yo soy un columnista completamente libre de decir lo que quiero", lanzó el ex ejecutivo de Canal 13.

Las palabras de Vasco dejaron con la boca abierta al resto de los integrantes del matinal, mientras el ex actor enfatizaba que "es todo un supuesto".