Denuncian agresión de Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz a garzona de un hotel en Las Condes

De acuerdo con información del diario La Cuarta , la Fiscalía Oriente indaga en una denuncia por un escándalo ocurrido al interior de un hotel en la comuna de Las Condes, que involucra a la panelista del matinal de Chilevisión, Daniela Aránguiz y a su esposo, el futbolista de Colo Colo, Jorge Valdivia.

Según la publicación, la denuncia fue realizada por una mujer identificada como C.G.R., garzona del hotel en el que Valdivia y Aránguiz, junto a otros dos hombres y una mujer más sostenían una junta de amigos.

En algún momento de la noche, al grupo se le informó que podía pedir una ronda más, pues por sus propias normas, el recinto cerraría las cuentas. Daniela Aránguiz habría intentado cancelar de inmediato, pero los hombres decidieron pedir algo más. Ello habría molestado a la esposa del deportista.

Sin embargo, el escándalo vino cuando al momento de cancelar, según la denuncia que cita La Cuarta, Valdivia y uno de sus amigos conversaban de una mujer, mientras sacaban sus tarjetas para pagar la cuenta. La charla entre ambos provocó que el futbolista dijera "no seas desubicado hombre, la señorita te escuchó", en referencia a la denunciante C.G.R.

Entonces, dice la publicación que "palabras que hicieron que la panelista explotara: Daniela se abalanzó sonre la funcionaria del recinto y le preguntó a gritos si quería realizarle una poco decorosa maniobra sexual a su marido, tal como está redactado en el texto".

Posteriormente, según el parte policial que cita La Cuarta, habría intervenido Valdivia, acusado de dar un empujon y un codazo a la garzona. En su testimonio, la eventual víctima dijo que "me intenta tomar de la mano, me aprieta la muñeca y comienza a pedir a gritos que me sacaran de ahí".

Valdivia y Aránguiz habrían salido, tras una serie de amenazas, con rumbo desconocido, en tanto que funcionarios policiales acudieron al recinto para recoger la denuncia, que fue informada al Ministerio Público.

De acuerdo con La Cuarta, una de las primeras pericias apuntó a solicitar las cámaras de seguridad del hotel, en tanto que C.G.R quedó citada para que reitere su declaración y se inicie la acción judicial.