Prensa argentina asegura que Pampita y Juan Mónaco se habrían reconciliado

Medios argentinos aseguran que la modelo Carolina "Pampita" Ardohain se reconcilió con el tenista Juan Mónaco, con quien terminó una relación en mayo de este año.



El periodista Ángel de Brito reveló en el show "Los Ángeles de la Mañana" que la ex pareja estuvo en un evento del Campo Argentino de Polo donde se les vio abrazados y conversando relajadamente.

Según detalló La Nación , ninguna de las dos partes ha salido a confirmar el romance ni tampoco a descartarlo.

En una entrevista pasada, la trasandina afirmó que se reunió con el tenista en el departamento de él, donde tuvieron una charla cercana porque se "quieren mucho".

"No fui a conquistarlo ni nada, no era una cita romántica y no quedamos en nada. Nos gusta vernos, nos queremos mucho", dijo en esa oportunidad.