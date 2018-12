Monserrat Álvarez se va a CHV: "Me fui motivando con el proyecto que me ofrecieron"

La periodista Monserrat Álvarez confirmó que llegará a Chilevisión, esto luego de concretar su salida de Canal 13, señal donde permaneció por ocho años.

En una entrevista a LUN , la profesional habló sobre su salida de la estación de Luksic, donde trabajó en prensa, como panelista del matinal "Bienvenidos" y conductora del programa "Hola y adiós", adelantando que se fue debido a un proyecto que le ofrecieron desde el canal de Turner.

"Se me presentó un proyecto de algo que me gustó ene. Me interesaba cambiar y me fui motivando con el proyecto que me ofrecieron. Canal 13 me dio harto: son pocas las conductoras a las que se les ha dado la posibilidad de desplegarse en distintas áreas y estoy muy agradecida", expresó.

Álvarez también reconoció que "también el canal (13) ha estado complicado el último tiempo y ha sido anímicamente complicado".

Por su futuro, la comunicadora contó que "no puedo contar todavía el detalle, pero a lo mismo que hago acá no me iría. La gracia es hacer otra cosa".

La periodista, que se tomará unos días libres antes de la llegada a su nuevo trabajo, reconoció que extrañará su antigua casa televisiva y a varios de sus ex compañeros, como los periodistas Polo Ramírez y Miguel Acuña.