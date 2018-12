[VIDEO] Pancho Saavedra recordó en Instagram cuando se "apunó" en Putre

El animador Francisco Saavedra recordó con una imagen y un video en sus redes sociales cuando sufrió una descompensación en las alturas mientras grababa un capítulo para el programa "Lugares que hablan".

El ganador del Copihue de Oro aparece en una imagen tendido en el suelo con unas mantas para sostener su cabeza. Aunque muchos pensaron que era una de sus bromas, Saavedra acompañó la publicación con una reflexión para los futuros viajeros y la importancia de andar preparado.

"Me despido con esta foto. Aunque me veo durmiendo como un niño, la verdad estoy sufriendo por la altura. La dejo aquí para que me usen de ejemplo de lo que NO se debe hacer si va a llegar a niveles con alturas a las que usted no acostumbra y tomen las precauciones necesarias. Un abrazo para todos", escribió.

Horas antes de su última postal, el periodista también compartió un video donde se ve claramente cómo se desmaya debido a los efectos de la altura. "Uf, que recuerdos. El día que me apuné, pero valió la pena", escribió. El hecho le ocurrió en las Lagunas de Cotacotani, comuna de Putre, y fue transmitido en uno de los capítulos de su programa.