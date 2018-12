Katty Kowaleczko recordó cuando fue víctima de violencia: "Me separaron. Él era una persona enferma"

La actriz Katty Kowaleczko fue una de las concursantes de un nuevo capítulo de la Divina Comida. En el programa, donde también estuvo presente el Coca Mendoza, Dj Black y Constanza Roberts, la artista contó algunos detalles sobre la violencia intrafamiliar que vivió por parte de una de sus parejas.

Kowalezsco ya había revelado en "Más Vale Tarde" uno de los momentos más complicados que ha tenido que enfrentar tras casarse muy joven, donde fue maltratada física y psicológicamente.

“Estuve seis meses casada, me separaron, lo diagnosticaron, era una persona enferma, muy violenta. Fue horrible, me rompió todos los jeans y las zapatillas y me compró ropa de señora (...) fue una enfermedad que me enfermó a mí. A mi me da mucha pena porque uno cae en un círculo donde uno también se enferma. Una vez que vinimos a Santiago trató de golpearme en la calle, ahí yo arranqué y llegué donde estaba mi mamá”, contó.

La actriz sostuvo que en el proceso de recuperación también fue acosada por su ex pareja y que su papá anduvo durante varios meses con un revólver cargado.

"Él me estuvo acosando durante mucho tiempo, me empezó a mandar cartas a medio día y en la noche de lo que hacía, cómo salía vestida, la micro que tomaba… anduve todo ese tiempo pegada a mi mamá”, finalizó.