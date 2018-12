The Jacksons debutará en Chile con formación original

El legendario grupo estadounidense The Jacksons se presentará por primera vez en Chile con su formación original.

Los hermanos Jackie, Tito, Jermaine, Marlon Jackson actuarán el próximo 23 de marzo en el Teatro Caupolicán para celebrar sus 50 años de carrera.

En 1969 anotaron su primer número 1 con "I want you back" en el Billboard Hot 100, al que le siguieron otros hits como "ABC" y "I'll be there" y "Never can say goodbye".

Son considerados los precursores de las boy bands a nivel histórico, siendo influencia directa y modelo a seguir de otros grandes nombres como Backstreet Boys, New Kids On The Block, N*Sync, One Direction y muchos más. También son un referente para muchos artistas funk y soul que surgieron a partir de los años 70.

Este miércoles comenzará la ventas de entradas a través de Ticketek.cl, Tiendas Hites, y otros puntos de venta habilitados