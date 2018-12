Lisandra Silva y su relación con Raúl Peralta: “Sí, me casaría”

09:41 La ex “Doble Tentación” se refirió a su romance con el bailarín. "Me siento plena, enamorada y feliz" dijo.

La modelo cubana y ex chica reality, Lisandra Silva, entregó algunos detalles de su relación con el bailarín, Raúl Peralta, en conversación con TVN.cl.

Silva, según consigno La Cuarta, dijo que “ahora me siento plena, enamorada y feliz”.

Sobre la relación con Peralta, la que ya lleva un par de meses, la ex participante de “Doble Tentación”, aseguró que “sí, me casaría”, pero no ocultó sus temores: “me da tanto miedo decir lo que uno siente en el momento, porque en rato te puedes sentir bien o mal”.