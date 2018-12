Natalia Valdebenito criticó ovación a Pinochet en RN: “No pierdan su tiempo amenazándome para que no diga lo que me nace”

La comediante Natalia Valdebenito criticó la ovación que militantes de Renovación Nacional realizaron a la diputada Camila Flores, quien se declaró pinochetista y llamó a defender el legado del dictador.

Lo hizo anoche durante su intervención en el programa "El Informante" de TVN.

"Pinochet es tortura, muerte, genocidio, secreto, mafia, es todo el dolor que Chile tiene. Y frente a esa apología, nunca se puede retroceder. Pido que reflexionemos sobre esto y no dejemos que se ovacione más una idea como esa", dijo.

Hoy, a través de su cuenta de Twitter, la locutora comentó: "No se cansen ni se estresen haciéndome callar. No pierdan su tiempo amenazándome para que no vuelva a la tv o no diga lo que me nace. Hago y digo lo que quiero y me hago cargo con la carita llena de risa".