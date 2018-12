Carmen Gloria Bresky por Patricia Maldonado: "No se le debería dar tanta tribuna"

La actriz de "Verdades Ocultas", Carmen Gloria Bresky, se sumó a los cuestionamientos de colegas como Alejandro Goic y Amparo Noguera al rol de la opinóloga Patricia Maldonado en la televisión.

En una entrevista al programa de Youtube “Divina Noche”, que fue consignada por el portal Fotech , la intérprete de "Gladys" y "Raquel" en la ficción diurna entregó su visión sobre la presencia de la cantante en la pantalla chica.

"Yo creo que un canal, que es privado, tiene el derecho de tener contratada a la persona que quiera. Si ellos están de acuerdo en la línea editorial de esa persona o sienten que la persona genera rating y por eso la quieren mantener, bueno, que la mantengan", expresó.

Tras esto Bresky señaló que "en mi caso particular, no es un personaje que me sea atractivo de mirar. En algunos aspectos sí, por lo irreverente que puede ser, pero también creo que ya pasa el límite de ciertos valores que yo no comparto, entonces creo que, que tenga tanta tribuna una persona que sea más que políticamente incorrecta, sino que tan caradura en opinar cosas y pasarse por la raja una realidad tan importante para tantos chilenos, encuentro que es peligroso, porque es alguien a quien no se le debería dar tanta tribuna".

Aún así se tomó su comentario con humor y señaló que si alguna vez se la encuentra le diría "me caís la raja Paty, amo tu color de pelo, de verdad. ¿Estái más flaca?".