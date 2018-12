"Pasapalabra" explicó el polémico último segundo del Rosco de Alan González

La producción del programa "Pasapalabra" de Chilevisión salió a explicar la polémica que generó la última parte del Rosco mostrado el domingo pasado, donde el cantautor Alan González logró anotar cuatro respuestas en un segundo, con lo que pudo vencer al comerciante Luis Medel.

En declaraciones a LUN , el talquino propietario del local "Sabrolandia" expresó sus dudas con respecto a la duración real de aquel último segundo, afirmando que era "imposible" que González pudiera tener todas estas respuestas correctas en tan poco tiempo.

"Yo esperaba que la última no entrara porque era mucho, pero bueno, se la dieron", expresó el ex concursante, afirmando que las dudas se las guardó hasta ayer, cuando pudo ver el programa por televisión.

Carlos Valencia, productor del espacio, señaló que "todos los juegos del programa son monitorados por un temporizador digital que funciona a través de un software".

"Los segundos se dividen en milésimas, existiendo situaciones en donde el concursante, en este caso Alan, estaba con un segundo en pantalla, pero más cercano a los dos cuando efectuó su receso en el juego", agregó.

Valencia puntualizó que aunque en la pantalla se vea 1 segundo, en realidad podrían ser casi 2, ya que aquel número aparece desde que le restan 1,999 hasta que el cronómetro en cuenta regresiva llega a 0,001, tras lo cual aparece el 0 al final.

Medel no quedó tan conforme con esta explicación, ya que según él "el tiempo comienza a correr desde que Julián (Elfenbein) dice 'Alan' y son más de dos segundos, yo lo estuve cronometrando durante la mañana, lo hice 10 veces y no hay por donde. El mejor tiempo que me da son 2,3 segundos".

El ganador de aquel capítulo -que justamente volvió tras un error que lo perjudicó en un Rosco anterior- no se ha referido a este detalle.