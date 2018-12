Leonor Varela recordó a Matteo a un mes de su partida: "Extraño esos ojitos de caramelo"

La actriz Leonor Varela compartió una tierna imagen de su hijo Matteo en redes sociales, donde recordó que ha pasado un mese de su partida. El pequeño padecía una enfermedad degenerativa llamada Leucodistrofia AGS, la que le arrebató la vida a los cinco años.

"Ya ha pasado un mes y dos días. Extraño esos ojitos de caramelo que me hablan con el corazón, tu pelo de seda y tu olor de canela y pera fresca. Aun no se quien soy sin ti. Estoy perdida pero se que me llevas por buen rumbo. Como yo te lleve a ti tu corta vida. Por eso confío que podremos aprender a vivir sin ti aquí. Por siempre juntos Matteo", escribió junto a la instantánea.

El recuerdo alcanzó los más de 90 mil "me gusta" en pocas horas y se llenó de mensajes de aliento para la actriz, en donde le enviaron "fuerza" y buenos deseos.

"simplemente fuerza! Qué nuestro amado Dios y padre te sostenga y dé la fortaleza que necesitas para estar de pie y seguir criando a tu pequeña, obvio sin olvidar a Mateo, pero aprendiendo a vivir sin él", "Que lindo volver a ver a Matteo con su bella sonrisa", "tu hermoso hijo es un Ángel que vela por todos ustedes", fueron algunos de los comentarios que recibió.