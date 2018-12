Tres de las Kardashian se lucen con vestidos transparentes que resaltan sus curvas

Las hermanas Kardashian se han lucido completamente usando trajes transparentes donde destacan sus curvilíneas figuras.

Kim Kardashian de 38 años, cautivó a sus seguidores con una imagen donde posa con un atrevido atuendo que deja muy poco a la imaginación. El lujoso vestido transparente, completamente adornado cristales, cubren sus partes íntimas.

La imagen ya cuenta con más de 3 millones de likes y miles de comentarios.

Otras de las estrellas del reality Keeping Up With The Kardashians, Kendall Jenner, se lució con un diseño dorado para la alfombra roja de los British Fashion Awards 2018 hace unos días. Su cuerpo se nota a través de la tela, donde sólo se ve su ropa interior.









Por otro lado, Kylie también apareció en las redes sociales luciendo un ajustado traje con aplicaciones Swarovski, el cual también es transparente.