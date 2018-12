Kel Calderón agradeció este año lleno de viajes con foto en Marruecos

Sin duda este año para Kel Calderón ha estado lleno de viajes por diferentes partes del mundo y proyectos que ha logrado concretar, como el lanzamiento de su labial para Mac Cosmetics.

Usando sus redes sociales la hija de la Raca publicó varias imágenes de uno de sus últimos viajes a Marruecos, en donde agradeció por este año y todos los lugares recorridos.

Cabe destacar que a mediados de este 2018 la influencer conoció la agencia Masai travel del periodista Claudio Iturra, con quien viajó a la amazonas boliviana, Kenia y luego a la India.





"De aquí me traje cueros preciosos para la terraza de mi casa, trabajados y teñidos a mano. Estoy tan agradecida de todos los lugares que me ha tocado recorrer este año. El mapa se ve cada vez más pequeño. 2019 no puedo esperar a que llegues!", escribió en su última instantánea.