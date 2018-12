Pancho Saavedra trató de "imbécil" a José Antonio Kast en discusión por el mapudungún

El conductor del programa "Lugares que hablan", Francisco Saavedra, tuvo un duro enfrentamiento en Twitter con el ex candidato presidencial de derecha y líder del movimiento Acción Republicana, José Antonio Kast.

Todo comenzó por unas declaraciones del ex diputado al diario La Tercera, donde ironizó con la intervención en mapudungún de la diputada Emilia Nuyado en la interpelación al ministro del Interior, Andrés Chadwick.

"La próxima interpelación que me toque la voy a hacer en alemán", comentó el ex militante de la UDI.

Aquello generó la ira del comunicador, quien trató de "imbécil" al político.

"No me pidan explicación por responderle así a José Antonio Kast o ustedes creen que no es violento leer a un líder político mofarse y ridiculizar la lengua de nuestros pueblos ancestrales. No me pidan respeto por alguien que no respeta este país y sus orígenes", expresó.

Kast usó la misma red social, quien expresó que "yo no me he mofado ni ridiculizado ninguna lengua. Lo invito a ver el programa completo y a pedir excusas por esta misma vía. Sus insultos son inaceptables".

"Los actores públicos, políticos o faranduleros, tenemos el deber de comportarnos de manera responsables. Pancho Saavedra tiene todo el derecho a ser de izquierda, a pensar distinto y criticarme. Pero los insultos son absolutamente inaceptables", insistió.

Saavedra replicó a estos dichos y afirmó que "si soy de izquierda, centro o derecha solo es problema mío, yo lo que no voy a aguantar es que un líder político se mofe de nuestr lengua originaria , por lo mismo no le voy a dar más espacio a su odio y me reservaré, por esta vez, la respuesta".