Roxana Muñoz y Kike Acuña llegaron a acuerdo por pensión alimenticia: "Deberían haberselo llevado detenido hace rato"

En conversación con Intrusos de La Red, la modelo Roxana Muñoz y el ex futbolista Jorge "Kike" Acuña, se refirieron a la ultima audiencia por la demanda de pensión alimenticia, que finalizó con un acuerdo entre ambos.

Tras siete meses de duración del juicio, ambos llegaron a un acuerdo, tanto en el pago de la pensión de la hija de ambos, como en el régimen de visitas.

"Salió todo relajado hoy" dijo Muñoz, quien añadió que "la idea mía es que se fije pensión, se llegue a un acuerdo y también... las visitas yo llegué a un acuerdo rápidamente, porque no tengo problemas con eso".

Muñoz sin embargo, abordó la pensión que fue fijada por el tribunal en $ 144 mil y dijo que "no es el que corresponde, porque no es nada, pero es lo que el juez determinó".

Al respecto el ex futbolista dijo que conversación con el programa de La Red, que "eso es lo que yo puedo pagar, no estoy en condiciones de pagar más, pero son 7 meses y después se va a subir el monto".

"Él tenia que pagar una pensión provisoria, ha pagado menos de $ 200 mil en 7 meses, entonces tiene deuda y deberían haberselo llevado detenido hace rato" dijo Muñoz, quien además dijo que "no entiendo cómo en tantos meses, si la policia sabe donde vive, tienen que ir notificarlo, todo eso, cómo es posible que en siete meses no lo logren encontrar y no lo detengan, porque es la única forma en que estos tipos se hagan cargo y paguen la pensión".