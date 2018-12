Cata Palacios tras su quiebre matrimonial: "Hoy estoy soltera, no busco nada"

Ayer La ex integrante de "Mekano" y "Yingo" terminó su relación con el actor Nicolás Bosman, con quien alcanzó a estar casada por un año.

La animadora Catalina Palacios habló de su quiebre matrimonial con el actor Nicolás Bosman, con quien alcanzó a estar casada por un año y tuvo una hija.

En declaraciones a LUN , la ex integrante de espacios juveniles como "Mekano" y "Yingo" habló del proceso de separación con su ex pareja, el que se hizo por "mutuo acuerdo".

Lee también: Cata Palacios se casó por el civil con actor

"Hoy estoy soltera, no busco nada, no estoy esperando nada, pero si aparece ese hombre especial obviamente no le voy a cerrar las puertas", señaló.

Palacios dijo que el apoyo de su familia y amigos fue clave para salir de la crisis emocional, la que la tuvo complicada por un tiempo.

"Estuve para adentro unos tres meses, creo que las emociones se viven experimentándolas, no esquivándolas. Yo las viví en mi soledad, en mi casa. Yo no soy nada de llorona, pero las emociones yo las vivo, no las esquivo", expresó.

Catalina afirmó que no se siente arrepentida de lo breve de su relación (pololeó en 2016, se casó y tuvo a su hija en 2017, y se separó en 2018), asegurando que su ex "es un padre súper presente".