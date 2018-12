Lisandra Silva recordó su quiebre con Leandro: “No pude ser más planta y murió la flor”

La modelo cubana Lisandra Silva, confesó el duro momento personal que vivió tras su participación en el reality “Doble Tentación”.

En entrevista con Glamorama TV, Silva se refirió al quiebre que tuvo con el trasandino Leandro Penna y dijo que “la relación de nosotros estaba desgastada y la flor no se regaba. No pude ser más planta y murió la flor. Y empecé a sentirme muy triste, muy angustiada. Me despertaba llorando a veces. Y empecé a buscar algo que me hiciera sentir viva”.

La modelo además dijo que “viajaba, me escapaba y me sentía feliz, pero cuando regresaba a Chile sentía que algo me faltaba. Me sentía muy sola y empecé a caer en depresión. Me daban ansiedades. Me quería regresar a Miami. Extrañaba a mi familia. Me sentía muy triste y muy sola”.