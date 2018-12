Marco de "Pacto de sangre" respondió a las burlas del "Mago" Valdivia por su look

El actor Néstor Cantillana, que interpreta a Marco en la teleserie nocturna "Pacto de sangre", le respondió al futbolista Jorge Valdivia, quien bromeó con que el personaje nunca se saca el gorro en la ficción.

"Mago yo soy colocolino perrito, de corazón. Yo no te hueveo a voh porque te gusta la noche igual que a mí. Nos hemos visto en varios carretes... así que voh no me hueví' por el gorro y yo no te hueveo por la noche", le dice en mensaje en Instagram.

"Yo además tengo un regalo que tú me diste, una petaquita dorada que tú teníai", y mostró una petaca gigante dorada.

En otro video Marco se comprometió a regalarle el gorro cuando termine la teleserie -"esta hueá no la lavo desde cuarto medio"- a cambio de una camiseta de Colo Colo autografiada por él, Esteban Paredes y el nuevo DT del club, Mario Salas.