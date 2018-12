El presente de Chabe de "Mekano": trabaja captando socios para las Aldeas Infantiles SOS

19:04 María Isabel Indo habló sobre su labor y contó que no fue considerada en la gira de regreso del programa juvenil. "No hay mala onda, pero creo que estuvieron más por pitutos", expresó.

La actriz y bailarina María Isabel Indo, conocida como Chabe, esta viviendo un presente completamente distinto al de sus años en la pantalla chica, el que está vinculado al trabajo voluntario con instituciones sociales.

El programa "Intrusos" de La Red encontró a la ex integrante de "Mekano" en un paseo peatonal de Santiago Centro trabajando en la captación de socios para las Aldeas Infantiles SOS.

Indo contó que está vinculada con la ONG desde su época en el programa juvenil. "Capto socios que se quieran comprometer con esta labor, con esto lindo para que siga existiendo", expresó.

Chabe también tuvo palabras para la gira de regreso del espacio, asegurando que nunca la llamaron y que ella misma se contactó con la producción del show, que finalmente no la consideró.

"No hay mala onda (...) pero creo que estuvieron más por pitutos. Yo nunca en mi vida me he movido por pitutos", señaló.