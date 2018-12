Toarii respondió a los dichos de Daniela Castillo: "Que pena que denigre lo que pasamos"

El integrante de "Rojo" Toarii Valantin reconoció que quedó algo dolido con los dichos de su ex polola, la cantante Daniela Castillo, quien afirmó que "prefiero estar sola que mal acompañada".

Todo comenzó luego que la ex coach del espacio de talentos de TVN participara del webshow "Divina Noche", donde de forma indirecta respondió a las consultas sobre su romance con el joven de 20 años.

"Hoy estoy sola pero estoy bien. No estoy triste, estoy tranquila. Necesito pasar por un proceso de introspección. Siempre he estado acompañada, en pareja. Tengo que pasar momentos sola. Prefiero estar sola que mal acompañada", expresó.

Castillo agregó que su ex "es chico, está pasando por otra etapa". "Yo estoy en otra. Yo tengo una separación, vengo de otras ligas, de cosas más serias", cerró.

En una entrevista a LUN , Valantin afirmó que "de ninguna manera quiero rebajar la relación y decir que no fue importante para mí, todo lo contrario. Yo no diría eso. Si ella está enojada es su problema. La respeto y respeto lo que vivimos. No entiendo mucho por qué habrá dicho eso. Que pena que denigre lo que pasamos".

El artista contó que habían quedado "en buena onda", pero agregó que "simplemente ella se alejó de mí, ya no hablo con ella".

Por la frase de la "mala compañía", Toarii reconoció que sintió un poco de "dolor".

"Si fui mal acompañante, si ella lo ve así la respeto. Yo puedo decir que lo pasé bien. La pasamos bien. Estoy tranquilo, esto no me mueve el piso. No me voy a deprimir para nada. Le tengo cariño y respeto a la relación", aseveró.

Pese a todo esto, el joven ya dio vuelta la página ya que actualmente está vinculado a la también cantante Emilia Dides.