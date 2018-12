Wilma González relató el susto que pasó con un taxista: "Me agredió verbalmente"

"Tomé un taxi con patente BCTY16 y me cobró el doble por una carrera que costaba mucho menos, le pedí en ticket y me lo dio con otro horario, le comenté y me agredió verbalmente", contó en su cuenta de Twitter la modelo española Wilma González cuando se trasladaba por Santiago.

Incluso, reconoció que tuvo miedo. "Me asusté y ahí aprovechó además de darme el vuelto con billetes falsos. Tendré que denunciar", aseguró.

Después de entregar los datos del chofer, recibibió una serie de comentarios de otros tuiteros, quienes la apoyaron y también aprovecharon para compartir sus experiencias.