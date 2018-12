Vanesa Borghi y su salida de Mega: "Estaba en un canal que no me supo aprovechar"

09:24 La modelo se refirió al fin de su relación laboral con el canal, lo que no implica su salida de Morandé con Compañía, pero sí le permite buscar nuevos horizontes.

La modelo Vanesa Borghi, se refirió a su salida de Mega, la que no implica la desvinculación de Morande con Compañía, debido a que sigue ligada a la productora que realiza el espacio, pero que sí le permite oportunidades laborales en otras estaciones televisivas.

"Estaba en un canal que no me supo aprovechar y me utilizó sólo para cosas muy pequeñas" dijo Borghi en dichos a LUN , donde añadió que "está bueno que te dejen libre y tener la posibilidad de crecer profesionalmente en otro lugar y, ojalá, fuera de Chile".

La modelo aseguró además que le gustaría tener oportunidades laborales fuera de Chile y afirmó que "siempre he tenido ganas de avanzar en el trabajo, de no sólo estar en Morandé".

"Me encantan los matinales, pero hoy están súper poblados. Tendrían que sacar a alguien para que entrara yo y eso tampoco me gustaría" dijo.

Sobre su deseo televisivo, Borghi dijo que lo que le gustaría sería "tener un programa propio en el cual me pudiera mostrar tal cual soy, potenciando mis cualidades de comunicadora, pero no me cierro a ninguna oportunidad".