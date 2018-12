Vesta Lugg fue duramente criticada por uso de Photoshop: "Pareces otra persona"

Vesta Lugg está acostumbrada a recibir solamente elogios en sus redes sociales, donde los fanáticos a menudo le envían piropos a través de sus publicaciones.

Sin embargo, en una de sus últimas fotografías en Instagram, la cantante e influencer fue duramente criticada por usar Photoshop. Según sus seguidores, "se le pasó la mano" modificando su postal en la piscina.

"Rubia, aventurera, pelo mojado y cuidado a la vez. Because we can do it all," escribió en la imagen donde aparece al borde del agua. Y aunque se nota que está posando para la cámara, las líneas y agua alrededor de ella están distorsionadas.





"Es mucho photoshop, no se parece a ella", “No necesitas tanto retoque o tanto maquillaje si ya eres linda”, "pensé que era Daniela Chávez”, "Pensé que era la luly antes de operarse”, "la cara muy retocada”, fueron algunos de los comentarios que recibió la rubia.