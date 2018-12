"Aquaman" se coló en sesión de fotos de recién casados en Hawaii

El actor Jason Momoa, que interpreta a "Aquaman", se coló en la sesión de fotos de unos recién casados en Hawaii.

Se trató de algo totalmente improvisado y espontáneo. Las imágenes, donde aparece con tridente en mano, rápidamente se viralizaron.

"Estábamos a punto de terminar la sesión, tomaba las últimas fotos cuando veo por detrás de mi hombro y... No hay forma. Les dije a los novios: 'Hey muchachos ahí está Aquaman'. Esperamos unos 10 minutos y luego me acerqué y le dije: 'No quieres hacer un photobomb en nuestras fotos'. Y aceptó", dijo Eric Mansperger, el fotógrafo.

"Incluso nos sugirió cómo debían ser las tomas. Fue sencillamente espectacular. Algo que nunca olvidaran los novios", agregó.