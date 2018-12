[VIDEO] Kevin Spacey reapareció a lo "Frank Underwood" para defenderse de las denuncias de abuso

17:06 El actor publicó un extraño video, en donde interpreta a su personaje de "House of Cards". "Sé lo que quieres. Me quieres de vuelta", señaló.

El actor Kevin Spacey reapareció tras meses de silencio luego de recibir denuncias por abuso sexual, las que lo terminaron sacando de la exitosa serie "House of Cards" de Netflix.

En un extraño video publicado en Youtube, el estadounidense aparece claramente interpretando a "Frank Underwood", el oscuro protagonista de la ficción, quien terminó desapareciendo de la trama.

"Pese a todo lo que se dijo, los titulares de prensa, a culparme sin ningún juicio e incluso pese a mi propia muerte, me siento bien y estoy confiado en que algún día conocerán la verdad", señaló, en una evidente referencia a las acusaciones en su contra.

Tras esto, y fuera de su personaje, Spacey señaló que "si no tomé responsabilidad por los crímenes que cometí, no lo haré por aquellos que ni siquiera realicé".

"Así que no hemos terminado, no importa lo que digan los demás. Y además, sé lo que quieres. Me quieres de vuelta", dijo ante la cámara.

Spacey fue denunciado por un joven de 18 años, quien habría sido agredido sexualmente por él en un restaurante en 2016. Por este hecho deberá presentarse a un juicio el próximo 7 de enero.