Leo Méndez Jr. se graduó de make un artist: "Estoy 100% feliz"

Leo Méndez Jr compartió en redes sociales uno de sus grandes logros en Suecia. El hijo del músico se recibió de "make up artist" de la Academia de Linda Mehren en Estocolmo, una de las exponentes más potentes de dicho país en el área.

"Al fin dentro de mi largo viaje de búsqueda de la felicidad por fin puedo decir que estoy 100% feliz! He encontrado al fin mi camino, Me he esforzado dentro de esto por qué es lo que me gusta ! Esto es solo el comienzo, FELIZ", escribió en Instagram donde compartió una imagen junto al diploma.

En entrevista con Lun , "Leito" dijo que desde que empezó en el mundo de la televisión le interesó el maquillaje. "Tomé la decisión de inscribirme en un curso después de haber sido motivado por mi padre y mi hermana Eva. Especialmente por mi padre porque confío mucho en él", añadió.

Asegura que quiere volver a Chile muy pronto para poder trabajar en lo que le gusta. En ese contexto, ahondó también sobre la búsqueda de su felicidad.

"Ha sido largo ya que ha pasado por mucho desde que volví a Suecia, a nivel personal ha sido súper difícil todo para mí. No ha sido como acostumbraba a ser mi vida una vida de colores. El saber ya por donde puedo empezar y descubrir y sentir que es lo que realmente me apasiona fue un cierre completo. Ahora sé todo sobre mí, tengo un plan de vida ya mucho más concreto".

Finalmente, Leo Méndez Jr añadió que hoy vive con su padre en Estocolmo, pero prácticamente pasa todo el día con su pareja. Además, no quiso ahondar sobre el cambio de género que anunció este año en un programa de televisión. "No tengo deseos de seguir compartiendo eso con los que no son de mi familia".