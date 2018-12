El trolleo que se ganó Kel Calderón por su outfit navideño

Kel Calderón pasó unas tranquilas fiestas navideñas junto a su mamá Raquel, quien es una fanática de esta festividad y se prepara siempre con mucha antelación.

Como era de esperar, la influencer y egresada de derecho se puso un outfit especial para la ocasión y esperó la llegada del Viejito Pascuero con un chaleco de duende. Sin embargo, su elección le valió algunos trolleos en redes sociales.

"Sales bella pero no tenías calor???", "Sorry me caes bien pero el sweater? con los 35 grados? Nooo! No sólo estás en Chile, sino en la playa!", "la única que ocupa chaleco de lana con 35 grados", “están cayendo los patos asados kel”, “40 grados de calor y shaleko de lana … cero chic”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

De todas maneras los seguidores y fanáticos de la hija de la Raca no dudaron en decirle que se veía linda con su atuendo y le enviaron los mejores deseos de Navidad.

Además, Kel sumó una última publicación el día 25, donde demostró como muchas otras celebridades que hizo "matchy" con el atuendo de su mamá para tomar desayuno.