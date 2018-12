Emily Ratajkowski pasó la Navidad en Colombia junto a su esposo y familia

La modelo y actriz Emily Ratajkowski decidió pasar unos días de relajo en familia para esta Navidad, escogiendo Cartagena de Indias, Colombia, como su destino.

En su cuenta de Instagram, la influencer de 27 años compartió varias postales paradisíacas desde el país cafetero y con algunos mensajes en español, como "Feliz Navidad".

En las postales demostró que estuvo acompañada de su marido, Sebastian Bear-McClard y parte de su familia, además de otras instantáneas donde lució su físico en un sensual bikini negro.

"Merry Christmas from our family to yours! Muchas gracias, Cartagena!", "Christmas paradise", fueron algunos de los mensajes que entregó en sus publicaciones.





Cabe señalar que su llegada a Colombia no pasó desapercibida y la modelo fue reconocida por diversos fanáticos que no dudaron en pedirle una fotografía para el recuerdo.