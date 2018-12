Mariah Carey rompió el récord de escuchas en Spotify en un único día con "All I want for Christmas is you"

"All I want for Christmas is you" de Mariah Carey rompió el récord global de Spotify para un único día, llegando a sonar hata 10,8 millones de veces el 24 de diciembre en plena Nochebuena.

Concretamente, el célebre villancico contemporáneo escrito por Mariah Carey y Walter Afanasieff y lanzado originalmente en 1994, fue escuchado 10.819.009 veces solo durante el día 24.

De esta forma, Carey superó a la canción Sad! del rapero XXXTentacion, que logró 10,4 millones de reproducciones el 19 de junio, un día después de ser asesinado.

Por si fuera poco, "All I want for Christmas is you" ocupa actualmente el séptimo puesto en el Billboard estadounidense tras su entrada en el puesto 29 el pasado 30 de noviembre.