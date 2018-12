La incomodidad de Raquel Argandoña cuando en Bienvenidos abordaron su eventual romance

15:07 “De repente te tiran la foto, no me parece chistoso. A lo mejor ustedes se ríen. Si se van a reír, riámonos todos de cada uno de lo que tenga” dijo la panelista, luego de que se exhibió la imagen.

La panelista del matinal de Canal 13, Bienvenidos, Raquel Argandoña, tuvo un momento de incomodidad en el espacio, cuando se intentó abordar la relación que fue revelada por el portal AR 13, que este viernes publicó una nota titulada “Descubrimos al nuevo amor de Raquel Argandoña”.

“Ayer le dije a la Kathy ‘ay, sí, perfecto’, pero no he hablado nada de nada… ¿Sabís qué? No lo encuentro chistoso” dijo Argandoña, cuando la nota fue exhibida en el espacio matinal.

“Yo respeto las relaciones que tienen cada uno de ustedes. Entonces, de verdad, yo también quiero que respeten la mía” dijo la panelista, quien añadió que “puede aparecer en un medio, pero muchas veces han aparecido cosas en los medios y no las hemos leído, porque somos solidarios con los compañeros. Entonces, no sé por qué hay una excepción conmigo”.

“La foto es verdad, pero no tiene por qué tratarse acá. Y qué lata” añadió.

Argandoña también apuntó contra la meteoróloga Michelle Adam, a quien le dijo “voh quédate calladita también, que andai en la cuerda floja”, a raíz de la reciente revelación del romance de la encargada de la información climatológica.

La panelista dijo también que su principal incomodidad, fue porque el tema no se le había advertido. “¿Sabís lo que me da rabia, Tonka? Es que muchas veces han salido cosas de verdad, cosas familiares, y de repente viene la editora y me dice ‘¿te molestaría?’, ‘¿ha salido en los diarios? Ok, si ha salido en los diarios, uno tiene que enfrentarlo”.

“Llegué más temprano que todos ustedes, que llegaron atrasados. Entonces, demás la editora tuvo tiempo para decirme que iban a tocar este tema. Y que de repente te tiran la foto, no me parece chistoso. A lo mejor ustedes se ríen. Si se van a reír, riámonos todos de cada uno de lo que tenga” dijo.

Argandoña también disparó contra la animadora del espacio, Tonka Tomicic, a quien le dijo “tú no te riai tampoco, Tonka, ¿o querí que muestre una foto de joven tuya con un joven que todo el mundo quería? La tengo aquí (…) y esa sí que es noticia, antes que conociera a su marido”.

“Si ustedes me echan al agua, voy a hablar una cosa de cada uno” amenazó la panelista al resto del grupo.