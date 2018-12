María José Quintanilla se llena de felicitaciones y elogios tras cambio de imagen

15:37 Un sutil pero potente cambio generó revuelo en las redes sociales, las que aprobaron el nuevo "look" de la artista.

A veces cambios pequeños pueden terminar en grandes transformaciones, tal como lo demuestra el nuevo “look” de la cantante y animadora María José Quintanilla.

Este viernes apareció en pantalla con una chasquilla que no dejó a nadie indiferente. Además en su cuenta de Instagram, escribió “juega” en una fotografía que retrataba su nueva apariencia.

No tardó mucho en llenarse de elogios y aplausos virtuales, quienes aprobaron el nuevo "look" y señalaron entre otras cosas que se “veía muy distinta y bien” con este cambio.

Cabe destacar que hace solo una semana María José Quintanilla fue noticia también tras su sentido discurso de despedida para Luis Jara, con quien compartió espacio en el programa "Mucho Gusto".

En su momento la artista señaló “Conocí a un hombre súper generoso (…) que me cuida, me valora y me quiere mucho”.