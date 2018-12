Integrante de banda sensación del k-pop lanza su primera canción como solista

Este domingo un integrante del mundialmente famoso y exitoso grupo de K-Pop Bangtan Sonyeondan (BTS), Jimin, estrenó su primera canción como solista.

El single se llama "Promise" y ya se encuentra en la cuenta oficial de Soundcloud de BTS y generó conmoción a nivel global entre la amplia gama de fanáticas a tal nivel que el hashtag "#Jimin" se convirtió en trending topic en Twitter a nivel mundial casi inmediatamente después de que se publicara la canción.

Para la tranquilidad de la fanaticada de BTS esto no implica una separación de la banda, es tan solo un proyecto particular en el que Jimin había estado trabajando desde principio de año, y de hecho no es la primera vez que lo hace. Hace pocos días se anunció que la canción "Lie" del álbum WINGS de BTS, la cual es una canción en solitario de Jimin, batió records de reproducción en Spotify con más de 50 millones de reproducción.