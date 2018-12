"China" Suárez y su pelea con "Pampita": "Fue violencia de una mujer contra otra mujer"

La actriz María Eugenia "China" Suárez, se refirió en una conversación con el diario La Nación de Argentina, al escándalo que protagonizo con la modelo Carolina "Pampita" Ardohain, ex de su actual pareja, el actor Benjamín Vicuña.

Las declaraciones, se dieron en el contexto de una conversación sobre violencia de género dentro de la entrevista y al ser consultada sobre si no había sororidad en el caso, en el que la gente tomó partido por una o por otra, Suárez dijo que "en mi caso fue distinto porque fue violencia de una mujer contra otra mujer. Una pena que se haya instalado una mentira".

"Lo diré por el resto de mis días. Pero bueno, el tiempo acomoda todas las cosas en su lugar. Yo tengo la conciencia tranquila, estoy feliz. Todo el mundo sabe que Benjamín estaba separado y es una pena que se haya mentido tanto y, que una persona tan expuesta haya afirmado eso. Los que estamos adentro, de verdad, sabemos que no fue así" dijo la actriz.

La trasandina además planteó que de esa etapa, las heridas "gracias a Dios sanaron".

"Hay cosas que no me gustaron y me hicieron muy mal. Sobre todo porque todos sabían que estaban separados. Y convino más la otra versión. Ella había dicho que estaban separados, él estaba viviendo en otro departamento. Y sentí que fue injusto, pero ya pasó" dijo Suárez.

La artista añadió que "tenemos una hija maravillosa, una familia ensamblada. A sus hijos los amo, los quiero muchísimo, los cuido, desde mi lugar, lo que puedo, así que ya sanaron".