Karen Bejarano renovó su apariencia de cara al 2019:"Los cambios de look son por algo"

La ex panelista de los matinales de Mega y TVN, Karen Bejarano, comenzó el año 2019 renovando su apariencia, y según dijo a LUN, el cambio también tuvo que ver con "partir el año con otra expectativa".

"Siempre digo que los cambios de look son por algo: cuando se quiere dejar algo atrás o empezar renovado, etc. Para mí era súper importante y dije ¿porque no empezar distinta este año?" dijo Bejarano.

La ex Mekano también se refirió al mal momento que vivió tras la salida de TVN, de cara a enfrentar el nuevo año. "Hace como cuatro años que viene siendo así (difícil). Yo me vestía de blanco todos los años para esperar el Año Nuevo, pero en vista de los resultados este año dije ¡no más!".

De todas formas la ex panelista de Muy Buenos Días, rescató la experiencia de 2018. "Me puse como meta decir que no a muchas cosas y decir que sí a lo que sí quiero. Lo que me parezca un desafío lo asumiré y lo que no lo desecharé".

Sobre su presente, dijo que ha recibido ofertas y llamados de canales de TV, pero que "tengo el interés ahora de estar con Guillermo (su hijo) porque era algo a lo que le había dicho que no hace mucho tiempo y ahora quiero aprovecharlo más".