Raquel Argandoña calificó como una "traición" la supuesta relación entre Kika Silva y Pangal Andrade

En el programa Bienvenidos, la panelista del espacio, Raquel Argandoña, se refirió a la supuesta relación entre Pangal Andrade, ex pareja de su hija Kel Calderón y, Kika Silva.

Argandoña abordó la relación entre Silva y su hija y dijo que "era muy amiga de la Kel. Se quedó muchas veces en mi casa cuando iban a Las Vegas. Eran muy amigas, de verdad".

La panelista de Bienvenidos dijo tener la certeza de que Silva tuvo con Andrade una "relación intensa de un mes" y calificó el hecho de que la modelo fue "derechamente una traición".

"No puedo hablar por Kel, pero a mí me dolería saber. No quiero referirme más. Esa es mi opinión" dijo.

Argandoña remató que "yo tengo códigos. Para mí, los ex de mis amigas están muertos. Creo que a Kel la sorprendió mucho, pero hay que escuchar a los papás que tenemos buen ojo. Hay amistades que a una le gustan y otras que, por experiencia, una tiene olfato".