Araneda y distanciamiento con Carolina de Moras: “Puedo entender los sentimientos, pero los hechos son unos”

El ex animador de Chilevisión y reciente incorporación de Fox, Rafael Araneda, abordó en el programa Intrusos de La Red, su distanciamiento con su ex compañera de labores, Carolina de Moras, a raíz de la filtración de un audio por el caso de la escolar Katy Winter.

Sobre el episodio, Araneda dijo que “Tengo la mejor opinión de ella, pero insisto, puedo entender los sentimientos, pero los hechos son unos“ y dijo que “nunca tuve mala intención”.

“Recibo un audio que me llamaba mucho la atención. Justamente para prevenir a mis hijas adolescentes y lo quiero compartir con mi mujer para que sea tema familiar, para conversarlo, para halar en familia. Lo que tratamos todos los papás de proteger” dijo Araneda, quien añadió que “cometo un error muy natural, pero no por eso menos grave, lo envío a un chat donde hay amigos“.

“Una de las posibilidades es que este audio de Carolina haya podido salir de ahí” dijo el animador.

Araneda, dijo que ninguna de las personas de ese grupo se hizo cargo de haber filtrado el audio y, agregó que “ una vez que yo cometo este error, lo borro a los 10 minutos porque me doy cuenta. No por eso me hago el leso. Al día siguiente en la mañana no se pudo conversar con Carolina, porque había que hacer el programa”.

El animador dijo que una vez culminada esa emisión, abordó a De Moras en una reunión y le dijo “Carolita, mira, lo que pasó, cometí este error, te ofrezco mis disculpas. No vayas a pensar nada de la gente. Ella, ‘pucha que lata’; aceptó mis disculpas y la verdad me quedo con eso”.

Con posterioridad, afirmó Araneda, en su relación con De Moras “hubo un par de llamados, un par de Whatsapp sin respuesta y en ese sentido si no hay diálogo…”