Millaray Viera: "Ahora que se me dio esta oportunidad en Chilevisión me voy a quedar un buen rato"

La ex panelista del matinal de Mega, Millaray Viera, se refirió en conversación con HoyxHoy a su debut mañana como animadora en televisión abierta, en la conducción de Sabingo, junto al periodista Juan Pablo Queraltó.

"Me encanta" dijo Viera sobre la labor, y añadió que "es uno de los motivos por los que decidí venirme a este canal. Siento que es algo que tenía muchas ganas de hacer en la tele, el tener la posibilidad de estar en regiones, de conocer ciudades, pueblos que muchas veces no se muestran. Conocer el Chile real".

En la conversación, Viera se refirió a cómo se gestó su paso por los matinales de TVN y de Mega, a partir de un par de invitaciones y luego, siendo panelista de ambos espacios. "Ahora se me dio esta oportunidad en Chilevisión, ya con un contrato más a largo plazo, en calida de conductora, me voy a quedar aquí un buen rato".

La ex panelista de Mucho Gusto también abordó las posibilidades familiares que le abre su nuevo trabajo. "El hecho de que se me ofreciera ser conductora para mí sera súper atractivo también profesionalmente. Ahora si eso traía agregado el que, por ejemplo, voy a poder ir a dejar a mi hija al colegio, para mí es la gloria, pero si no tuviera la posibilidad de hacerlo, tendría que trabajar igual, porque no tengo la posibilidad de no trabajar.

Viera también aseguró que hay otros proyectos en carpeta, pero no dio luces al respecto. "Están conversados desde antes de tomar la decisión de venirme a Chilevisión, pero no puedo comentar los proyectos. Yo ahora estoy netamente enfocada en Sabingo".

La animadora también pasará por el matinal La Mañana en el que "voy a estar un par de días, voy a ser como una amiga del matinal. Me entusiasma harto poder ir, mostrar lo que hago en 'Sabingo' y ojalá llegar a tener algún otro rol que se irá viendo con el tiempo".