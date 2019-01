Kel Calderón dijo que Pangal le contó de su romance con Kika Silva y que ella se lo confirmó

Pese a que tanto Pangal Andrade como Kika Silva negaron que ambos mantienen un romance, Kel Calderón, ex pareja de Andrade y amiga de la modelo, dijo que es verdad que ambos tienen una relación sentimental.

Abordada por Intrusos, la egresada de Derecho se refirió a los dichos de su madre, Raquel Arganoña, quien calificó como una "traición" la relación entre Andrade y Silva y dijo que "mi mamá defiende a sus pollos. Pero yo sé que es verdad, porque me lo contó él y me lo confirmó ella".



Lee también: Raquel Argandoña calificó como una "traición" la supuesta relación entre Kika Silva y Pangal Andrade

"Yo encuentro una lata cuando la ex está ahí opinando de las parejas nuevas, así que aquí, no tengo vela en este entierro" dijo Calderón quien añadió que "no me interesa meterme en ningún cahuín".