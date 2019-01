[VIDEO] Imagen de Paloma Mami fue proyectada en el Time Square de Nueva York

17:51 La ex cantante de "Rojo" fue elegida por Amazon como la "Artist to Watch" de este año.

“No creo que hay mejor forma de empezar el año más encima en la ciudad que nací NYC. Que bendición. Prepárense que vamos con todo 2019 Muchísimas gracias a @amazonmusic por seleccionarme as Artist to Watch!”, fue el mensaje escribió la artista nacional Paloma Mami en sus redes sociales.

Con esto, los reconocimientos a la ex cantante de rojo, Paloma Castillo, han ido en aumento y ahora tras lanzar su canción "No Te Enamores”, fue seleccionada por Amazon como “Artist To Watch”. Sin embargo, la gran sorpresa llegó, cuando se conoció que su imagen sería proyectada en el Times Square de New York.