Pancho Saavedra hizo un polémico llamado a los animadores del Festival de Viña: "Solo pido que no se apernen"

"Solo pido que no se apernen", fue parte del mensaje que quiso entregar Pancho Saavedra a los animadores del Festival de Viña. Todo esto a días de volver a animar el Festival de Las Condes.

En una entrevista con La Tercera reflotó su anhelo de ser rostro del certamen y con ello, reflexionó sobre la labor que deben tener quienes llegan a lograrlo.

"Siempre lo he dicho. Hoy es el momento de Martín, y él lo tiene que disfrutar a concho. Pero lo que a mí me gustaría es que los animadores no nos apernemos en los puestos. Creo que uno tiene que vivir la experiencia y saber soltar. En el canal hay muy buenos compañeros, muy buenos animadores y animadoras, pero pienso que los que no hemos tenido la posibilidad de animar Viña, la pudiésemos tener. Solo pido que no se apernen", dijo.

Además, insistió en aclarar los rumores sobre por qué no lo llamaron este año para animar el certamen. “El otro día escuché que alguien decía que a mí no me habían llamado para Viña porque no sabía inglés, y eso no es así. Lo que pasa, es que alguna vez conté que le hice una entrevista a Leonardo DiCaprio, Matt Damon y Mark Wahlberg, y fue sin saber inglés, porque soy un patudo. No quería perder la oportunidad de entrevistarlos, pero no entendía nada de lo que me respondían. Fue terrible. Pero yo desde el año antepasado que estoy con clases de inglés todas las semanas", dijo.

Aunque agregó que "eso no es para Viña, es para la vida, porque cuando salgo a recorrer, me encuentro siempre con turistas, y uno no puede tarzanear. Creo que un animador que no sabe inglés, no puede ostentar de tal rol”, aclaró.