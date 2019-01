Carolina Arregui rompió el silencio tras la ruptura de su hija con Alexis: "Mayte no ha pasado por momentos fáciles"

"La Mayte no ha pasado por momentos fáciles. Ha sido un año complejo. He estado con ella en todo momento y la he cuidado mucho“, dijo Carolina Arregui, comentando los momentos complejos que vivió su hija durante el 2018, año marcado por su quiebre amoroso con Alexis Sánchez.

La actriz conversó sobre todo esto en el programa “No culpes a la noche” de TVN, donde asistió junto a toda su familia para hablar de sus años de trayectoria en la televisión. Si bien, también estaba invitada Mayte Rodríguez, ella se excusó a través de un video donde le envió saludos a su madre.

"Agradecerte todo lo que me has enseñado, por ser una persona maravillosa y traspasar todo tu cariño, tus principios y valores a tus hijos y enseñarnos a ser felices”, fueron las palabras de Mayte que emocionaron hasta las lágrimas a Arregui.