"Comiéndome la mierda de cada palabra que me dedicaron": Antonella Ríos se confesó tras el fin de su relación

Impactó causó en entre sus seguidores la confesión de Antonella Ríos tras el fin de su relación con el modelo de 22 años Javier Muñoz.

El mensaje, acompañado por una fotografía de la actriz, contó los momentos que vivió con su ex pareja sin guardarse ningún detalle.

"Hoy desperté diferente. Más liviana. Más dueña de mí. Coronando tanto mensaje de autoayuda donde me convencía de quien era pues, lo estaba olvidando. Donde estaba cegada a una esperanza de amor; lindo, puro, generoso que no existía", escribió.

Incluso, agregó que estuvo "más enamorada de otro, que de mí. Quizás encaprichada, atontonada, alucinada por un espejismo sobre la arena que nunca existió, dando más de lo que recibía, postergándome para hacer crecer y ver flotar a otro".

Pero no se quedó ahí y aseguró que vivió momentos complejos. "Comiéndome la mierda de cada palabra que me dedicaron sin real amor y con mucha rabia. Hoy me siento triste porque el proyecto no resultó, pero liviana y a punto de despegar. Deje pasar tiempo dejando de ser libre. Hoy decidí hablar para que a ninguna le pase lo que me pasó a mí", agregó.

Pero insistió en que no es "valiente ni tonta por lo, solo ocurrió y no quiero que se repita. Di todo lo que pude a un hombre que no supo qué hacer con lo que yo soy (lo que soy desde mucho antes de conocerlo) Asumo mi responsabilidad", concluyó, sin especificar a qué tipo de problemas se estaba refiriendo.